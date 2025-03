Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 12 a 22/3

Silvia revela para Jão o real motivo de querer terminar com ele. Ruth conta sua história para Marco. Tati se revolta com Violeta por ter se recusado a deixar Osmar devolver o dinheiro para sua família. Sidney convida Jayme para ser padrinho do seu casamento com Cida. Marco enfrenta Gerson. Miranda passa para Nando o contato de um médico e ele fica pensativo. Yuki e Bernardo consolam Silvia. Marco implica com Gigi por não perdoar Belisa. Jin decide retomar a carreira de cantor no Brasil. Osmar pensa na separação de Madalena e Jão. Silvia revela a Madalena que terminou com Jão.

Quinta-feira, 13 de março

Madalena fica tocada com a revelação de Silvia. Tati percebe que Osmar esconde algo. Rosana tenta descobrir com quem Rique está se relacionando. Osmar pergunta quando Cacá contará para Jão que ele não é o pai do filho que ela espera. Alberto encontra Doralice e Madalena. Violeta proíbe Osmar de contar para Jão sobre a paternidade do filho de Cacá. Sebastian posta fotos dele com Yuki, e Jô se preocupa com o irmão. Ruth se intimida com a presença de Gerson. Hana beija Jin, e Tati flagra os dois. Marco não aceita o casamento de Violeta. Osmar procura seu gerente no banco.

Sexta-feira, 14 de março

Osmar faz o pedido de transferência do valor que deve a Doralice. Marco garante a Violeta que Osmar não a ama. Tati expulsa Hana de sua casa, e ela se vangloria para Min-Ji. Edson percebe o encantamento de Alberto ao falar de Doralice. Cida comenta com Sidney sobre a conversa entre Madalena e Silvia. Osmar decide falar com Jão. Yuki e Sebastian ficam juntos na frente de Joyce. Gerson leva Roxelle para jantar. Jão desconfia de um esquema na Viação Estelar. Matias recebe um prêmio para morar fora do país e convida Madalena para ir com ele. Gerson pede novamente Roxelle em casamento.

Sábado, 15 de março