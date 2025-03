Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 12 a 22/3

Luma deixa Mércia no cativeiro, sem saber onde o quadro está escondido. Molina fica sabendo por Maureta que Luma esteve com Mércia. Berta não consegue contar a Tomás a verdade sobre a paternidade do neto, e pede ajuda a Fátima. Viola aconselha Daniel a dar um tempo para Michele. Luma implora ajuda a Magda para capturar Molina. Diana fica intrigada com a maneira exagerada com que Hugo trata Douglas. Luma informa ao delegado que Molina vai à agência bancária. Mércia consegue fugir do cativeiro e pede ajuda a Mavi para buscá-la. Molina se aproxima do banco disfarçado de Julius Eyer.

Segunda-feira, 17 de março

Mércia avisa a Molina que ele está sendo alvo de uma armadilha. Molina consegue escapar. Magda avisa a Mércia que que pretende cancelar a compra do Albacoa. Leidi instala um aparelho de escuta na casa de Berta. Diana comenta com Bruna sobre sua preocupação com Hugo. Fátima segue o conselho de Nahum e decide ficar com Gael. Hugo pede que Bruna não conte a Diana sobre sua doença. Rodhes procura Luma para dizer que ainda a ama. Berta é sequestrada. Mavi consegue descobrir o iate de Molina, e surpreende o pai com sua presença.

Terça-feira, 18 de março

Fátima fica desesperada ao saber por Milton que Berta foi sequestrada. Molina e Mavi lutam, e Molina dopa o filho. Berta, Leidi, e seus comparsas enganam Ísis. Mavi é resgatado por ocupantes de uma traineira. Sirlei acusa Ísis de ter sequestrado Berta. Cristiano agride Mavi. Luzia se separa de Edimilson. Mavi expulsa Mércia do resort. Molina acredita que convenceu Mércia a lhe entregar o quadro de arte, e comenta com a amante com quem mantém outro relacionamento.

Quarta-feira, 19 de março