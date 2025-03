Quem é astro sul-coreano acusado de prejudicar atriz encontrada morta

De acordo com a tia da jovem, por conta da alta dívida, Sae-ron entrou em uma grande dificuldade financeira. Ainda segundo a parente, este teria sido o motivo para que a atriz tirasse a própria vida no dia 16 de fevereiro, aniversário de Kim Soo-hyun.

Com a repercussão da entrevista, a Gold Medalist emitiu uma nota, reproduzida pelo site Korea Boo, negando as acusações e afirmando que entrará com medidas legais. "Todas as alegações feitas pelo Garosero Research Institute sobre Kim Soo Hyun por meio de sua transmissão no YouTube são falsas".

A nota ainda negou o relacionamento de Kim Soo-Hyun com Kim Sae-ron. "Essas acusações maliciosas contra a empresa e Kim Soo Hyun são completamente falsas e inaceitáveis. Atualmente, estamos buscando mover a ação legal mais forte possível contra o Garosero Research Institute por espalhar informações falsas".

A GOLD MEDALIST está profundamente triste com o falecimento da falecida Kim Sae Ron, que já fez parte da agência, e lamentamos sua perda. No entanto, a disseminação de tais informações falsas pelo Garosero Research Institute reflete a própria 'destruição cibernética' que a falecida Kim Sae Ron sofreu durante sua vida. Essas ações são exclusivamente para ganho pessoal da YouTuber, difamando a empresa e a falecida. Responderemos a essas alegações com tolerância zero.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil