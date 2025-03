Quem é Frederik de Nassau, príncipe que morreu aos 22 devido a doença rara

Entenda a doença

Alteração genética prejudica o trabalho das mitocôndrias, a "usina de energia" das células. A doença é causada por mutações no gene com o mesmo nome da doença, POLG. Assim, as células perdem energia, o que limita as funções essenciais de todo o corpo.

Pessoas já nascem com a mutação, mas em alguns casos a doença pode levar anos para se manifestar. Isso se explica devido ao tipo de alteração genética, daí o fato de o príncipe Frederik ter descoberto a condição somente na adolescência. O padrão é ter os primeiros sinais até o início da vida adulta.