Por que Robbie Williams é retratado como um macaco em 'Better Man'?

Robbie Williams na pré-estreia de 'Better Man -- A História de Robbie Wiliams', em Paris, na França Imagem: Marc Piasecki/Getty Images for Paramount Pictures

Para o cantor, é também uma maneira de facilitar a criação de empatia, ao acreditar que a maioria do público se preocupa mais com animais do que com as pessoas. "É uma história muito humana, mas quando você assiste ao filme e alguém interpreta Robbie Williams, você pensa: 'Ele se parece com ele? Ele age como ele? Ele fala como ele?'."

A ideia partiu de Michael Gracey ("O Rei do Show"), o diretor e corroteirista de "Better Man". "Eu simplesmente senti que havia uma maneira mais criativa de entrar nessa história em particular", contou em entrevista ao Deadline.

O cineasta conversou bastante com Robbie Williams para a criação da trama e, após um ano de intensas discussões com o cantor, percebeu que o retratar como o animal seria uma boa maneira de diferenciar a produção. "Quando ouvi as gravações [das conversas], percebi que Rob [Williams] sempre dizia ser arrastado para o show como um macaco. E ele disse isso tantas vezes que pensei: 'Ah, é assim que ele se vê. Ele literalmente se vê como um macaco que atua'. E eu pensei: 'Isso seria ótimo; eu adoraria ver esse filme'. Foi assim que tive a ideia", explicou.