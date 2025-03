Por que Davi era um bom jogador, enquanto Aline é vista como surtada?

Aline tem sido um dos nomes mais comentados do BBB 25 depois de sua participação no Sincerão da noite de segunda-feira (10). Ela chamou Thamiris para o embate e resolveu ativar o 'modo treta'. Este foi um dos temas do Central Splash, com Dantinhas e Dieguinho.

Por conta de sua mudança de personalidade dentro do jogo —que tem rendido bons embates— Aline também está na mira do público. No Paredão que enfrenta hoje, ela disputa voto a voto contra Thamiris. A sister também tem recebido o título de "surtada" por alguns espectadores do reality.

Dantinhas acredita que, quem reclama dos posicionamentos de Aline, "merece uma edição flopada e cheia de marasmo", já que ela tem sido uma das poucas a de fato movimentar a casa.