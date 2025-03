Paulo Gustavo ganha homenagem especial em exposição imersiva no MAC

Paulo Gustavo (1978-2021), um dos maiores nomes do humor brasileiro, ganhou uma especial no MAC Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A partir de 30 de março, a exposição Rir, um ato de resistência celebrará a memória artista em uma experiência imersiva e sensorial. Cinco galerias narram a trajetória do ator por meio de peças de arte de sua coleção pessoal, figurinos icônicos, fotografias e a exibição de um curta-metragem.

O projeto, que foi idealizado pela família de Paulo Gustavo juntamente com Thales Bretas, viúvo do artista, possui curadoria de Nicolas Martin Ferreira e co-curadoria de Juliana Cintra. Após a morte do humorista, uma das ruas do bairro Icaraí ganhou seu nome (Rua Ator Paulo Gustavo).