BBB 25: Parcial final UOL mostra sister eliminada com folga em 8º Paredão

Aline, Thamiris e Vinícius disputam o oitavo paredão do BBB 25 (Globo). Um dos três será eliminado hoje e uma enquete UOL mede a preferência do público.

O que diz a enquete

Na parcial final, coletada às 22h, Thamiris continuou aumentando sua porcentagem. Embora esteja com números menores que os de ontem, a nutricionista segue com uma votação expressiva e seria eliminada com 59,23% dos votos.