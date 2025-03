'Eu pedi teste': Paolla correu atrás de 'Vale Tudo' para viver alcoolista

Na história, Heleninha é filha de Odete Roitman (Débora Bloch) e irmã de Afonso (Humberto Carrão). É mãe de Tiago (Pedro Waddington), fruto do seu antigo casamento com Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero), com quem tem uma relação cheia de conflitos. Artista plástica bem-sucedida, Heleninha passou a fazer uso do álcool como catalizador social, o que se tornou um vício. Quando bebe, a artista de elite, tímida, se transforma em uma mulher que fala alto e com escárnio, desafiando qualquer estrutura de poder, inclusive sua mãe.

Atriz ainda refletiu sobre a ansiedade para a estreia após críticas antecipadas. "Expectativa só serve para se frustrar".