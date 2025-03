Ator que pagou R$ 7 mi em dívidas de desconhecidos quer 'enfrentar' agiotas

A ideia era "salvar" as pessoas dos agiotas. Para o ator, as opções de crédito inacessíveis no país estavam deixando as pessoas dependentes dos criminosos que emprestam dinheiro sob taxa de juros.

Quem é ele?

Sheen nasceu em 5 de fevereiro de 1969 e cresceu em Port Talbot, uma cidade operária a qual ele volta no documentário. O município sofre com o declínio da indústria siderúrgica.

Começou a carreira nos anos 90, ganhando destaque no teatro. Foi Romeu em "Romeu e Julieta".

Também se destacou no cinema. Entre seus filmes mais populares estão a saga "Crepúsculo", "Alice no País das Maravilhas" (2010) e "Meia-Noite em Paris" (2011).

Anunciou que se aposentaria da atuação para se dedicar ao ativismo em 2016. Sheen tem como meta ajudar as pessoas e "expor as injustiças" do sistema econômico no Reino Unido. "Até que o governo torne os bancos responsáveis