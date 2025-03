MC Livinho abre o jogo sobre boatos de gravação 18+ com ex-affair de Neymar

MC Livinho, 30, se pronunciou sobre os rumores de que ele gravaria um conteúdo erótico com Fernanda Campos, 27.

O que aconteceu

O funkeiro criou recentemente um perfil na Privacy, uma plataforma de conteúdo adulto, mesmo em que a modelo também atua. O valor da assinatura mensal para ter acesso a seus conteúdos é de R$ 29,90.

Nos Stories do Instagram, Livinho negou que gravará com Fernanda, que foi apontada como amante de Neymar Jr. em 2023. Ele ainda explicou que seu intuito não é divulgar conteúdos eróticos na plataforma. "Que caia por terra todas essas falácias de internet, dizendo que vai ter conteúdo, que gravei com ciclano, beltrano", iniciou Livinho.