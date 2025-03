'É sobrevivente da Odete Roitman': Malu Galli se prepara para 'Vale Tudo'

Ela tenta levantar o astral, viver com alegria e amor, é uma pessoa muito positiva, mas também sofre essas influências tóxicas da irmã. No fundo, ela também é uma sobrevivente da Odete Roitman, só que ela sobrevive de uma forma muito positiva. É uma personagem muito bonita. Malu Galli

Após 37 anos, a personagem tem mudanças para refletir a contemporaneidade da nova versão. "Celina é uma mulher contemporânea. Ela [ainda] não trabalha, mas é uma mulher mais ativa, muito envolvida com artes plásticas, gosta de festas, é uma mulher que sai, é bem proativa, sabe?"

Preparação

Splash conversou com a atriz durante uma gravação externa de uma festa da produtora de conteúdo Tomorrow, quando os trabalhos ainda estavam bem no inicio, mas já bastante intensos. "Tem sido muito legal. Estamos fazendo encontros com a Cristina Moura e a Márcia Rubim, trabalhando as relações da família Roitman, lendo cenas e quebrando o gelo inicial."

Embora não acompanhe as redes sociais, Malu já sente o carinho do público nas ruas. "Sinto que as pessoas amam a novela e ficam muito felizes com essa escalação. Consideram minha escalação como um acerto. Eu também acho. É uma personagem que entendo ter a ver comigo. Acho que pode dar samba".