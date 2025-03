'Maike Esporte Clube', Seu Jorge e Alcione: as festas do BBB 25 esta semana

A festa que recebe os artistas abrigará um parque temático, com cenários lúdicos e brincadeiras para os confinados curtirem o evento. O portal de entrada e o palco principal fazem referência a um castelo típico de conto de fadas. Lounges dispostos na área externa da casa serão inspirados nas memórias de histórias infantis. Uma das brincadeiras que estarão disponíveis na festa funcionará como a da xícara giratória, mas desta vez, os brothers vão se movimentar dentro de panelinhas. A festa terá, ainda, um momento de banho de espuma e um set espelhado para fotos que brinca com a ilusão de ótica.

Maike Esporte Clube - a festa do líder nesta quarta

A festa personalizada do Líder Maike acontece nesta quarta-feira, e terá como referência o cenário de um clube esportivo. Envolvido desde a infância com esportes, o brother foi atleta de natação e chegou a ganhar diversas medalhas durante sua trajetória nas piscinas. Embora hoje não compita mais entre as raias, o participante já praticou e ainda pratica outras modalidades, entre elas jiu-jitsu, crossfit e basquete. Outra paixão do paulistano, o pagode, também terá sua marca na festa, que será inaugurada ao som de "Jogo de Sedução", do Exaltasamba, a pedido do Líder.

Na decoração do evento, elementos da natação vão permitir que o jogador mergulhe na atmosfera aquática. A pista de dança será uma representação de uma piscina com raias e blocos de partida. Medalhas e troféus já conquistados pelo todo-poderoso terão seu cantinho no espaço da comemoração. No ambiente do bar, uma homenagem ao crossfit, com colchão, caixas, mesa de pneu e pallets compondo o set dedicado à modalidade. Um presente especial ainda permitirá aos confinados uma experimentarem interatividade com uma cesta de basquete ao longo da noite; a disputa terá um ranking com as pontuações de cada um. No clube de Maike, lounges com cores vibrantes serão espaços de descanso em meio à maratona festiva regada a muito pagode.

