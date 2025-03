BBB: Maike se desculpa com Diego depois de acusação no 'Sincerão'

Diego, por sua vez, reconheceu a percepção do grupo. "Não discordei da atitude que o grupo de vocês enxergou, e com coerência... Não discordo do que falaram, não".

Maike reforçou que sua intenção não era atacar Diego. "Você é um cara que eu já falei, não preciso ficar repetindo... Se te ofendeu, peço desculpas, mas achei que encaixou na atitude. Não é sobre o que você é, e sim sobre uma atitude que foi falsa. É diferente", pontuou.

Depois da conversa, Diego desabafou sobre o assunto. Ao lado da irmã, Daniele, e do colega de confinamento, Guilherme, o ginasta comentou o ocorrido. "Não entendi porque o Maike, mais uma vez, me chamou de falso. Não precisava ter me chamado de falso", lamentou Hypolito.