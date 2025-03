Luma revela que é a maior mentirosa e coloca pai e filho em confronto

O filho de Mércia (Adriana Esteves) não consegue acreditar que seu pai biológico está vivo. "Mas não dá, Luma, não dá pra acreditar. Eu não vou acreditar, eu não posso acreditar. Eu me entreguei pra polícia pela morte desse cara!", diz ele.

Mavi fica atordoado com as novas informações. "Agora a gente vai poder provar que ele tá vivo e você vai ser inocentado", afirma Luma. "A minha mãe passou a vida me chantageando com a gravação da morte do Molina! A gravação que mostrava eu matando o meu pai! Ela não ia ser tão cruel, tão sádica", reflete ele.

A filha de Cecília (Simone Spoladore) revela os motivos que a levaram a fechar um acordo com Molina. "Se eu não topasse, ele mandava me matar, ou você acha que ele ia me deixar livre pra sair contando tudo que eu descobri? Eu tinha que fazer o jogo dele!", afirma.

Luma diz que vai colocar Mavi e Molina frente a frente um com o outro. "Eu vou armar um encontro com o Molina. Você vai comigo e fica de longe olhando. Eu sei que, nesse caso, só vendo pra crer. Então você vai ver", diz ela.

