Lindomar ressurge em 'Volta por Cima' para emocionar dois personagens

Em posse do dinheiro de Violeta, Osmar transfere R$ 5 milhões à irmã. A ação, que será toda acompanhada por Tati (Bia Santana) e toda feita sem Violeta saber, vai sanar a dívida que ele tinha com Doralice após roubar o prêmio que Lindomar ganhou.

Lindomar (MV Bill), Doralice (Tereza Seiblitz) e Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Doralice e Madalena (Jessica Ellen) ficam emocionadas e perdoam Osmar. As cenas do perdão serão bem inusitadas, com Osmar aproveitando para contar que Jão não é o pai biológico do filho de Cacá (Pri Helena).

Além disso, Lindomar ganha destaque em cena com Doralice e Osmar. Ao ver uma foto do marido, a dona de casa começa a chorar e Osmar também se emociona ao se lembrar do falecido cunhado. Nesse contexto, os irmãos se abraçarão emocionados.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.