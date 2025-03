JENNIE mostra talento e versatilidade em seu debut com 'Ruby'

Desde então JENNIE fez uma série de participações em músicas de sucesso, as mais notórias foram com The Weeknd e Lily-Rose Depp em "One of the Girls" e "SPOT!" do rapper sul-coreano Zico.

Em 2024 a cantora anunciou a criação de sua própria empresa e que estava envolvida com seu primeiro disco solo. Em outubro ela lançou o primeiro single dessa nova era, "Mantra", bem pop chiclete, com coreografia e refrão feitos para serem reproduzidos facilmente.

No meio do caminho, todas as outras integrantes do Blackpink (BP), grupo que fez JENNIE, Jisoo, Rosé e Lisa se tornarem mundialmente famosas, lançaram seus discos solo em empresas diferentes (Lisa e Jisoo também abriram seus próprios negócios).

"Ruby" é sem dúvida o disco mais fora da curva dos quatro, sai diversas vezes da zona de conforto que a gente espera de uma artista que passou anos envolvida na fórmula pop de sucesso do Teddy, produtor principal do BP.

Com mais de quarenta minutos de duração —o que por si só, já é uma surpresa e um presente para os fãs - o disco é muito bem estruturado, com todas as colaborações de peso ainda no início, e a parte mais pessoal e livro aberto para fechar a história que JENNIE nos conta ali.