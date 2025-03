Irmã de Vinícius diz que ele agrega muito no BBB 25: 'Jogador diferenciado'

Aline Nascimento, irmã do promotor de eventos, acredita em um cenário positivo para o baiano e a ex-policial militar. "Estamos confiantes que ele vai conseguir retornar desse paredão, tanto ele quanto Aline ainda tem muito para mostrar no jogo", disse em conversa com Splash.

BBB 25: Irmã de Vinícius defende posicionamento do confinado Imagem: Reprodução/Instagram

A jovem ainda destacou que o jogo só tem a ganhar com a permanência de ambos. "Os dois tem posicionamento e não fogem de debates e dinâmicas do jogo, além de se dedicarem às provas e serem coerentes e leais aos seus aliados".

Mesmo que alguns critiquem os posicionamentos de Vinícius, sua irmã defende a postura do jogador. Desde o início do confinamento, o participante teve discussões com Diogo Almeida, Vilma e, mais recentemente, Thamiris.

Mesmo nos desentendimentos, Vinicius sempre foi respeitoso e debateu usando argumentos, o que torna ele um jogador diferenciado. Ele está se dedicando de corpo e alma ao reality e por isso temos fé que o Brasil vai deixá-lo ficar e que ele chegará muito longe! Aline Nascimento

Splash também conversou com a mãe de Aline e a mãe de Thamiris. Segundo a enquete UOL, as duas são os nomes mais cotados na votação, principalmente, após o Sincerão.