Investigação explica por que cadela de Gene Hackman morreu em uma caixa

A cadela da família também foi encontrada morta dentro da residência, o que, até então, era um mistério para as autoridades. A investigação apontou que Betsy teria levado o animal, que tinha o nome de Zinna, para um veterinário dias antes de sua morte, após realizar um procedimento.

Tudo indica que Betsy manteve a cadela presa em uma caixa em razão do tal procedimento. O pet foi encontrado dentro desta caixa, na residência do casal. A veterinária de saúde pública do estado do Novo México, Erin Phipps, disse que desidratação e fome são duas causas prováveis da morte de Zinna.