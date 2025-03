Filho de Mussum após paternidade ser reconhecida: 'Chamavam de mentiroso'

Story de Igor Palhano, filho de Mussum Imagem: Reprodução/Instagram/igorpalhano_doc

Briga com irmãos pela herança

Augusto César, primogênito de Mussum, acusa o irmão de agir de forma "dissimulada" e afirma não ter excluído Igor do convívio familiar. "Ele quer viver disso, ele acha que vai resolver todos os problemas com isso, e sinto muito, mas ele vai se decepcionar" disse Augusto César sobre o irmão, Igor, em entrevista ao Domingo Espetacular em 2023.

Augusto foi quem forneceu o exame de DNA que comprovou que Igor é filho do humorista. Ele negou querer dar uma "pernada" no irmão. "Tem muita gente, obviamente, que acha que [a gente] quer dar pernada, [fala] 'pô, o cara não quer dar nada para o irmão', só que a gente não tem... não é a gente que dar alguma coisa, ele que tem que regularizar o processo dele para que possa entrar na partilha [de bens] normalmente".

Mussum teve seis filhos. Augusto César do primeiro casamento, Alexandro do segundo matrimônio, Paula, Antônio Carlos, conhecido com Mussunzinho, e Igor de outros relacionamentos.