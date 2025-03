Fátima Bernardes sobre namorar homem 25 anos mais novo: 'Problema externo'

Fátima Bernardes, 62, afirmou que os questionamentos sobre seu namoro com Túlio Gadêlha, 36, vinte e cinco anos mais novo do que ela, são mais questões externas, de terceiros, do que problemas de fato enfrentados pelos dois enquanto casal.

O que aconteceu

Bernardes apontou machismo e citou como exemplo o fato de a imprensa não destacar a diferença de idade entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 78, e Melania Trump, 54, que é de 24 anos. "Nessa questão da diferença de idade pesa mais para mim [que sou mulher]. Nenhuma reportagem do Donald Trump cita a diferença de idade entre ele e a Melania que também é grande. Então isso para mim é muito claro como realmente é um problema externo, mas não [um problema] do casal", declarou durante participação no canal do YouTube de Felipe Neto.

Na entrevista, a apresentadora foi questionada se "é mais fácil ser a pessoa mais velha do relacionamento". "Em alguns aspectos até concordo, você está com a vida mais confortável, estruturada, fica uma situação um pouco às vezes mais confortável. Por outro lado, você tem que estar muito firme para reagir a tudo [que falam]", argumentou.