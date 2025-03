Fátima Bernardes revela que recusou convites para fazer novelas na Globo

Fátima Bernardes, 62, revelou que já foi convidada "várias vezes" para estrelar novelas na Globo, mas que sempre recusou por não ser uma profissional de artes cênicas.

O que aconteceu

Bernardes abordou o assunto ao ser questionada sobre a participação de influenciadores digitais em novelas. Durante participação no podcast comandado por Felipe Neto, ela disse discordar de quem acredita que personalidades das redes sociais não possam atuar. "Quem vai dizer se pode ou não ficar na novela é o público", afirmou.

A apresentadora destacou que fazer participação pode significar um teste, mas que se for para dar prosseguimento, o correto é se especializar. "Não acho nenhum problemas das pessoas experimentarem, às vezes começam como influenciadores, têm curiosidade em relação a esse trabalho... Eu só acho o seguinte: a partir do momento que for abraçar [a profissão] se dedica, estuda, mas não vejo nada de mal em transitar por ali, vê se vai gostar ou não, ou se tem talento".