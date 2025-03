Júri do BBB errou mais que arbitragem do Paulistão: 'Pior da história'

O júri do Sincerão desta semana no BBB 25 não agradou. Participaram Anamara, MC Bin Laden e Sara Andrade, na qual eles classificavam a performance de cada brother na dinâmica. Este foi um dos temas do Central Splash nesta terça-feira (11).

Apesar de ter curtido a participação deles em suas respectivas edições, Chico Barney classificou a presença do júri como uma das coisas "mais catastróficas que já aconteceu". Ele chegou a comparar as reclamações que a arbitragem do jogo entre São Paulo e Palmeiras recebeu na noite de segunda-feira (10).