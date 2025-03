Emissora de TV é atingida por destroços de tornado durante transmissão

Uma emissora de TV da Flórida, nos Estados Unidos, foi atingida por um tornado no meio de uma transmissão meteorológica.

O que aconteceu

Na última segunda-feira, Brooks Garner, o 'homem do tempo' da emissora da WOFL Fox 35, de Orlando, na Flórida, falava sobre o tornado na região quando percebeu que o prédio do canal estava sendo atingido. "Abriguem-se. Todos no prédio da Fox 35, vão para espaço seguro!", disse ele.

Enquanto isso, um câmera no telhado do prédio mostrava os ventos chegando até o local. "Fiquem embaixo das mesas, rapazes. Âncoras, embaixo das mesas", gritava o meteorologista.