Atriz da Globo relata agressões e falta de água em aldeia de MS: 'Triste'

Dandara Queiroz costuma visitar a reserva indígena, pois mantém projetos com artistas locais Imagem: Arquivo pessoal

Ela lembra que o projeto prometido em novembro não está pronto e que os caminhões-pipas que abastecem as casas na RID não são suficientes. "O meu intuito era chamar atenção pra esse descaso, cobrar as soluções que já foram prometidas e ainda não foram cumpridas. Cadê esses poços artesianos?! Em novembro, após esse protesto, foi dito que no máximo até março os poços estariam em funcionamento para toda a comunidade".

Por meio de nota, o MPI (Ministério dos Povos Indígenas) informa que o direito à água e ao saneamento "é garantido pelo Governo Federal sob a competência da Secretaria de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde". A pasta diz que atua em articulação com com o Ministério da Saúde e outros órgãos para "avançar em medidas estruturantes com foco no abastecimento nas aldeias de todo o país".

O MPI diz ainda que há três projetos em andamento focados na garantia de água potável na RID. Um deles prevê a construção de dois poços de água como ação emergencial com a destinação de R$ 2 milhões em recursos. Há a perfuração de poços em conjunto com a UDGD (Universidade Federal da Grande Dourados) totalizando até 20 poços — são sete no momento —, e 30 caixas d´água para as famílias.

Há ainda um terceiro projeto em curso que prevê a construção de sistemas de abastecimento de água com recursos do Focem (Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul). Ao todo são R$ 80 milhões investidos no projeto, com quase R$ 22 milhões previstos para serem executados em comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, segundo o MPI.

Já o Ministério da Saúde afirma que acompanha "com prioridade a situação do abastecimento de água na RID". A pasta informa que também destinou R$ 2 milhões para a perfuração de quatro poços artesianos, conforme estudos realizados pelo DSEI-MS (Distrito Sanitário Especial Indígena - Mato Grosso do Sul), e investirá mais de R$ 3 milhões na contratação de uma empresa especializada em engenharia para ampliar e aprimorar o sistema de abastecimento das Aldeias Jaguapiru e Bororó.