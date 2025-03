Claudia Ohana participa de protesto contra etarismo: ‘Número não me define’

Ohana ainda explicou a motivação que a fez participar do movimento. "Depois do carnaval, resolvi botar o meu bloco na rua. Meu bloco é esse. Não estamos velhas. O número não me define", escreveu na legenda da publicação.

Por fim, Claudia Ohana afirmou que o que a define são seus sonhos. "O que me define é a minha disposição, a minha felicidade, a minha vontade de aprender e os meus sonhos".