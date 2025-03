Chegou a vez de Thamiris ser punida por ter feito o que o público queria

Com esse comportamento, participantes pouco expressivos já foram muito longe. Alguns exemplos: Isabelle, finalista do BBB 24; Amanda, campeã da edição 23; Fiuk, terceiro colocado na edição 21. Muitos outros "inimigos do entretenimento" foram premiados com a permanência na casa. Os geradores de confusão, não. A gente pune.

A construção de vilões, heróis e plantas têm uma colaboração grande da edição do programa, dos incentivos para aguçar os embates (como o último monstro de Thamiris, por exemplo), além das torcidas nas redes sociais. Os participantes devem viver um conflito muito grande pela cobrança de não serem plantas e se obrigarem a entrarem em discussões para estar no centro das atenções. Mas será que fora do confinamento as pessoas são exatamente aquelas?

Como psicanalista, sempre penso no conceito de projeção. Talvez nós estejamos punindo, por meio dos participantes, desejos parecidos com o dos vilões e que a gente não goste de ter. Sentimentos que a gente não assume e teme dar vazão. Temos um prazer voyeurista de assistir aos dramas, depois julgá-los e condená-los. Essa catarse coletiva, que coloca o público em grandes grupos de descarga emocional, está entre os segredos de sucesso do BBB.

Tem uma frase muito conhecida, que já foi atribuída ao fundador da psicanálise Sigmund Freud, mas não está claro quem é o autor: "Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo." Ou seja, quando falamos sobre os participantes, aqueles que gostamos e aqueles que não gostamos, estamos falando muito sobre nós mesmos, quer você goste dessa informação ou não. Concorda ou discorda? Conte nos comentários.

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

www.vladmaluf.com

Instagram.com/vladimirmaluf