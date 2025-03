Caio Castro diz que foto com Neymar virou passaporte na Europa; entenda

Caio Castro, 36, revelou que já usou foto ao lado de Neymar, 33, como "passaporte" durante viagem pela Europa em 2018.

O que aconteceu

Castro explicou que fez a viagem ao lado de amigos na época da Copa do Mundo na Rússia. Na ocasião, eles alugaram o motorhome de uma empresa localizada em Pirassununga, no interior de São Paulo, e o transporte para a Europa do automóvel foi feito de navio.

"Eu dormi dois dias lá em Pirassununga para saber como funcionava o motorhome e as peculiaridades do equipamento. Aí comecei a dirigir, fui para o Espírito Santo para atravessar de carona no navio, mas não tinha lugar. Desci até Santos, fui para Roterdã, na Holanda. De lá fui para Lisboa, em Portugal", contou durante participação no podcast Ticaracaticast.