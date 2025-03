Caio Blat cita impactos do streaming: 'Não temos direitos garantidos'

A gente ficou feliz porque quer que ela chegue ao maior público possível, mas a gente não tem nenhum direito, nenhuma participação sobre isso. Trabalhamos para o streaming por um valor, para aqueles assinantes. Agora eles negociam, os direitos todos são deles. Podem revender e reprisar. Caio Blat

Ator avaliou como essas mudanças tecnológicas impactam negativamente os atores. "Sem ser no teatro, o ator é peão do sistema de mídia. Nós não temos direitos garantidos. Não temos uma lei sobre os direitos conexos, não tenho direito sobre minhas imagens. Qualquer novela ou filme que já fiz pode ser colocado no streaming sem me comunicar, nem me pagar. Os atores não recebem pelos filmes disponíveis nas plataformas e as empresas de streaming vendendo assinaturas", explicou.