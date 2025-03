Cachorra de Gracyanne morre; Belo lamenta: 'Sempre em nossos corações'

Belletinha, cachorra de Gracyanne Barbosa, morreu enquanto a influenciadora fitness segue confinada no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O animal, que era idoso, veio a óbito. "Belletinha, meu coração já está apertado de saudades. Ela era a nossa cachorra mais antiga. Foram 13 anos de amor, sendo nossa companheira fiel, sempre muito agarrada comigo, com a minha mãe e com a Gra", comunicou Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne e ex-participante do BBB 25, em publicação no Instagram.