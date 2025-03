Brother deixará o BBB 25 para receber informações externas; entenda

Tadeu Schmidt abriu o BBB 25 (Globo) de hoje contando uma novidade: um jogador deixará a casa na próxima quinta-feira e receberá informações do público.

O jogador mais votado pelo público, em uma votação no Gshow que será aberta, será levado até uma vitrine em um shopping no Rio de Janeiro. "Alguém vai deixar a casa na quinta-feira e vai passar um tempo na vitrine ouvindo as fofocas que vocês quiserem contar."

O apresentador contou que dará mais informações sobre a dinâmica ainda durante a edição de hoje.