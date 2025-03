Billy Joel passa por cirurgia após cair do palco e adia 4 meses de shows

O artista retomará sua agenda no dia 5 de julho, enquanto os shows adiados ocorrerão entre o final deste ano e 2026. "Estou ansioso para voltar ao palco e compartilhar a alegria da música ao vivo com nossos fãs incríveis. Obrigado pela compreensão", agradeceu Billy.

A voz de "Piano Man" sofreu uma queda do palco no mês passado. Enquanto se apresentava em Montville, Connecticut (EUA), ele caiu de costas enquanto tocava "It's Still Rock and Roll to Me", preocupando os fãs. Billy demorou alguns segundos até se levantar.