BBB 25: sister reage após Sincerão e enquete UOL mostra chance de virada

O oitavo paredão do Big Brother Brasil ganhou novos ingredientes após a dinâmica do Sincerão que aconteceu ontem. Os desdobramentos podem ter impacto na votação e na eliminação de hoje. Aline, Thamiris e Vinícius disputam a preferência do público para seguir no jogo.

O que diz a enquete UOL

Thamiris segue como favorita para deixar o jogo. No entanto, ela reagiu nas últimas horas e diminuiu a distância na disputa com Aline.