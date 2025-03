Baby do Brasil pede a vítimas de abusos sexuais que perdoem seus abusadores

Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar, perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa!

— Baby do Brasil

Ela prosseguiu: "Se é briga de família: mãe, filho, pai, perdoa!". Ainda, a artista disse que muitos duvidaram que ela conseguisse lotar a balada, conhecida pelo fato de seus frequentadores consumirem bebidas alcoólicas e outros entorpecentes de forma ilegal dentro do espaço. "Hoje mesmo eu tive uma pessoa na minha família que disse assim: 'você não vai transformar a [D-Edge] numa balada gospel'".

Trecho em que Baby pede para que vítimas perdoem seus abusadores passaram a circular nas redes sociais, com críticas a postura da cantora e pastora. Internautas se referiram ao discurso da artista como "absurdo", "problemático" e "vergonhoso", entre outros. Há também críticas ao dono da balada, Renato Ratier, com frequentadores do espaço que dizem "não pisar" mais no local após o culto.

Ratier rebateu críticas pelo culto evangélico na boate em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. "Tem muito culto em hotel e se você quiser chegar, pedir uma cerveja ali, você tem. Então vai mais da consciência das pessoas", justificou.

Splash entrou em contato com a assessoria de Baby do Brasil, que pediu para enviar o vídeo da fala da cantora. A reportagem enviou o trecho com as declarações feitas por Baby, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou a assessoria da casa de show D-Edge por e-mail e por WhatsApp. Os e-mails enviados retornaram. Por WhatsApp, a mensagem foi recebida, mas não teve resposta. Ainda, Splash procurou o Ministério Público de São Paulo e aguarda retorno. Em ambos os casos, se as respostas forem enviadas, esta matéria será atualizada.