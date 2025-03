Assista ao trailer oficial do documentário sobre Milton Nascimento

O documentário sobre Milton Nascimento, 82, um dos maiores ídolos da música brasileira, ganhou seu trailer oficial.

O que aconteceu

A prévia, divulgada nesta terça-feira (11), mostra os bastidores da turnê de despedida do cantor, além do reencontro com fãs de todas as partes do mundo. Milton emociona ao reencontrar com grandes personalidades como Gilberto Gil, Mano Brown e Quincy Jones.

O filme, dirigido por Flavia Moraes, tem estreia marcada para 20 de março, com distribuição da Gullane+. Milton Bituca Nascimento reflete sobre o impacto e a influência do artista.