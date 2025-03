Brothers apontam Arthur Aguiar como referência no BBB: 'Muito inteligente'

O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, foi assunto na madrugada desta terça-feira (11) na casa do BBB 25. Em uma conversa na área externa, admiradores elogiaram a inteligência e a estratégia do ex-BBB, destacando sua capacidade de observar, memorizar e responder com precisão nos momentos certos do jogo.

O que houve

Daniele Hypolito comentou sobre a expertise do ator. "Ele era muito, muito inteligente", afirmou. Thamiris, que também participava da conversa, concordou: "Muito. Era bizarro", frisou a emparedada.