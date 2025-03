Após polêmicas, Bianca Censori volta a posar nua ao andar de patins

Primeiro, o casal apareceu no tapete vermelho do Grammy e roubaram a cena do evento quando Bianca deixou cair um pesado casaco preto e deixou à mostra seu corpo nu - usando apenas um vestido transparente da marca de roupas do rapper. Dias depois, Kanye passou a postar mensagens ofensivas em seu X/Twitter que envolviam temas como nazismo e antissemitismo.