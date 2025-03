Após perder 73 kg, Gordão da XJ admite medo de cirurgia: 'Ir e não voltar'

O médico Pedro Bertevello, que acompanhou XJ no processo de emagrecimento por sete meses, abriu o jogo sobre a cirurgia. "Tecnicamente não tem o menor problema. Nós vamos ter os problemas de trabalhar com alguém com 280 kg, mas nós não podemos esquecer de uma peça fundamental: o paciente. Ele querendo, tudo acontece. Não estou preparado? A melhor coisa é continuar e insistir em perder peso. Ele está de parabéns!".

Mesmo com todas as dificuldades, Gordão afirmou que pegou gosto pela malhação. "Eu só estou conseguindo esse resultado por causa de mim. Não vou chegar aqui, ser hipócrita e falar para todo mundo que foi fácil, porque não foi (...) Aprendi a gostar de fazer exercício, a ter amor-próprio porque quando você consegue fazer as coisas que quer, você consegue se amar".