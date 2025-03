Aos 75 anos, Tânia Alves posa com namorado de 26: 'Momentos inesquecíveis'

Ela anunciou o novo namoro ao postar nas redes sociais as primeiras fotos do casal curtindo o réveillon e escreveu. "Com meu amor, Israel. Felizes para sempre", disse, na ocasião.

Israel é de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde Tânia mora atualmente. Em novembro, os dois participaram do podcast de Luiz Ramyrez, em que a atriz confirmou o relacionamento.