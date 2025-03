André Marques faz revelação sobre sexo: 'Se tiver burocracia, estou fora'

André Marques, 45, fala sobre momento de vida, casamento e filhos.

O apresentador confessou ter menos paciência para algumas coisas. "Até postei outro dia: praia é bom, mas, se tiver lotada, não me chama. Transar é gostoso, mas se tiver muita burocracia, estou fora. Festa é bom. Tem lugar para sentar? Caso não tenha, não vou", revelou ao Gshow.

Ele descartou a vontade de ter filhos, mas admitiu que pode mudar de ideia. "Desde 30 anos que tinha certeza de que não queria ser pai e sempre optei pelos pets. Continuo com a mesma mentalidade. Mas, assim, as coisas mudam. Posso me apaixonar no caminho por uma mulher amanhã e resolver ser pai", explicou.