Aline troca de personalidade, interrompe até Tadeu e vira o nome do BBB 25

Aline procurou outros embates no Sincerão, e Chico acredita que isso prova que a baiana mudou completamente de postura dentro do reality —o que é uma coisa boa. No entanto, apesar do lado positivo, o público pode receber essa mudança repentina com estranhamento.

Eu nunca vi uma mudança de personalidade tão radical na história do BBB. Eu nunca vi nada parecido. Tem me chamado muito atenção a postura da Aline, que da noite para o dia começou a ser mais aguerrida defensora dos briefings do Tadeu (...) Isso é uma explosão de alegria.

Chico Barney

Foi uma mudança muito brusca. Ontem foi até divertido acompanhar isso. Porque ela ia no oito ou 80. Por muito tempo ela só apaziguou, colocou panos quentes, queria conversar de uma maneira mais tranquila, ontem ela estava over.

Bárbara Saryne

