Pipoca sem fama? Aline é a única com 1 milhão de seguidores no BBB 25

Durante o anúncio de sua participação, a policial possuía 281 mil seguidores. No momento do fechamento da reportagem, ela soma 1,4 milhão.

Alguns outros participantes da Pipoca, como Renata, Guilherme e Delma ultrapassaram a marca de 500 mil seguidores, mas continuam longe do milhão.

Aline disputa o oitavo Paredão, contra Thamiris e Vinícius. É o terceiro Paredão disputado pela sister, que também esteve nas berlindas que eliminaram Gabriel e Mateus.

