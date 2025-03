Aliado da bronca em Aline por ela interromper Sincerão: 'Dá uma segurada'

Pouco depois, com a chegada de Aline no quarto, o fisioterapeuta abriu seu coração e afirmou que o comportamento da baiana vai além da dinâmica de segunda-feira. "Às vezes é até numa discussão sua com o Vinícius. É a gente poder falar e você escutar. A sensação que eu tenho é que não está entrando nada no teu ouvido, porque tu tá falando o tempo todo e ninguém consegue conversar desse jeito".

99% das tuas discussões, você não consegue escutar as pessoas, e às vezes com quem é teu chegado na casa. Já vi situações em que tu não consegue nem escutar o Vinícius também. Tem coisa que pode ter até coerência com o que a pessoa tá falando, mas você nem vai conseguir refletir Guilherme

Aline garantiu que sempre escuta as pessoas, mas que o problema era que, na maioria do tempo, elas eram incoerentes. "É importante que, mesmo sendo incoerente, você dê espaço, porque você sempre prezou pela educação. Você não pode ser mal-educada. Deixa a pessoa falar", rebateu Guilherme.

A sister ainda afirmou que as pessoas vivem a interrompendo, sendo hipocrisia reclamarem por ela fazer o mesmo. "Eu sei que você é uma pessoa educada, mas nesse momento, sempre em discussões que vejo... as pessoas estão usando isso contra você. Eu vi a Renata fazer isso claramente", argumentou o pernambucano.

Aline, o melhor conselho que alguém pode te dar aqui é você saber ouvir, você falava e nem era com você. Dá uma segurada, pelo amor de Deus. Guilherme

