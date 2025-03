Vitória Strada desabafa sobre Gracyanne: 'Me senti abandonada por ela'

Após conversar com Thamiris sobre o voto que deu na nutricionista na formação do 8º Paredão, Vitória Strada também desabafou com Diego sobre relação com Gracyanne no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Enquanto desabafava com Diego, Vitória citou que a influenciadora ficou ao lado de Thamiris e Camilla na treta envolvendo as três. "Me decepcionei com a Gra também. Ela tomou um partido 100%."