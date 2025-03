Polêmica em 'Vitória': por que Fernanda Montenegro interpreta mulher negra?

Joana da Paz comprou uma câmera e registrou vários crimes que aconteciam em frente à sua casa, no Rio. A aposentada compartilhava as imagens com o jornalista Fábio Gusmão, interpretado no longa por Alan Rocha sob o nome de Flávio Godoy. As fitas, entregues ao repórter, levaram a denúncias que resultaram na prisão de moradores da região e PMs envolvidos com narcotráfico.

A idosa foi então jurada de morte pelos criminosos e, por isso, ficou sob proteção do Estado. Ela teve sua identidade escondida até 2023, quando morreu e seu verdadeiro nome foi revelado. Até então, os jornais a chamavam de Vitória da Paz.

Qual o motivo da escolha dos atores?

O filme começou a ser produzido quando Joana da Paz ainda estava viva, o que gerou preocupação de proteger informações que pudessem facilitar sua identificação. Ao escolher uma atriz para protagonizar "Vitória", o então diretor Breno Silveira não viu problema em chamar uma mulher branca, afinal não se sabia ainda a verdadeira identidade de Joana, explica a produção.

O medo de que as informações ajudassem a identificar as pessoas envolvidas também levou a produção a escolher um ator negro para interpretar o jornalista Fábio, que é branco. Outro exemplo da preocupação em relação à proteção das identidades é a mudança de nomes: no filme, Joana é Nina. Fábio Gusmão é Flávio Godoy.