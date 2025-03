Vitória desabafa após conversa com Thamiris e chora: 'Queria ser mais fria'

Vitória: "Eu queria muito conseguir ser mais fria nesse sentido, sabe? Porque aí eu não ia estar aqui chorando. Eu ia estar falando: 'Gente, ela falou pra mim que não era mais para eu ser aliada, falou que eu era uma idiota, a irmã falou que eu era forçada depois de a gente construir uma relação que eu achei que era profunda e verdadeira aqui dentro. Então por que ela está reclamando de ser votada? Eu queria muito conseguir ser essa pessoa que falasse para ela: 'Thamiris, depois de tudo o que você fez pra mim, você acha que eu não poderia votar em você?'.

Diego: "Em cima da razão, você já sabe a resposta. Só que você não é razão".

Vitória: "Eu me sinto mal porque eu sei do sonho que ela tem de estar aqui, eu sei do quanto é importante para ela estar aqui. E é muito horrível ter que fazer essas coisas, cara. É muito difícil!".

Diego: "São as condutas de cada pessoa que vão fazer elas ficarem no programa".

