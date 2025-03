Thamiris diz sentir que será eliminada do BBB: 'Poderia ter entregado mais'

Thamiris: "Estou com medo real de sair. Não estou desesperada, sabe? Pelo menos no meu coração eu não estou com aquele desespero, aquela ansiedade, que eu estava sentindo nos outros dias. Não sei amanhã. Mas talvez eu fique mais tarde, por conta do Sincerão. Mas... não sei, estou com uma sensação de que eu vou sair".

Maike: "Cara, acho que todo mundo, nessa situação [sente o mesmo]... Eu também acho que eles estão [sentindo isso sobre si próprios]. Pô, tem que estar muito confiante para falar 'eu vou ficar'".

Thamiris: "Eu quero ficar, mas estou com aquela sensação de que eu poderia ter entregado certas coisas mais. Não estou nem falando da dinâmica, apesar de que, no dia a dia, a gente vive normal, em festa. Só que foi o que eu falei pra Dany, quando ela foi justificar [o voto]. Ela falou que, dentro do tempo de jogo, achava que eu não consegui entregar palavras para certas pessoas. Eu falei: 'Como é que eu ia entregar palavras que se encaixavam para as pessoas que, naquele momento, eram as únicas que estavam me dando atenção? Como eu ia chutar o balde assim?'. Então, para mim, realmente não fazia sentido e eu não me arrependo".

Maike: "E nem deve".

Thamiris: "Disso, eu não me arrependo. Porque é muito fácil olhar de fora e falar: 'Faz'. Eu lembro do Mateus no confessionário. Todo mundo olhava para ele e ele: 'Eu surtei lá dentro'. E eu lembro do olhar do Mateus naquela semana, de como ele estava acabado e exausto porque ele tinha vindo do [Castigo do] Monstro e estava no Paredão. E aconteceu a mesma coisa comigo".

Maike: "Exatamente a mesma coisa. É f*da".