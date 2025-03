'Se sente bem me vendo sozinha?', Thamiris confronta Vitória após voto

Ao ser questionada por Thamiris se ela se sentia bem de ver a sister sozinha, Vitória disparou: "Não me sinto bem te vendo sozinha, mas chegou um momento que eu tive que cuidar de mim, porque eu só estava levando na cabeça".

Demonstrando que está muito chateada, a nutricionista voltou a ironizar a decisão da atriz. "A pauta é: que bom que você tem aliados agora, que bom que você fez uma decisão pra salvar o Di que hoje é seu aliado e tudo bem. Espero que eu realmente não saia. E se eu sair, que bom. Porque foi uma escolha que você fez parte e você votou pra eu sair, se eu sair é porque deu certo".

