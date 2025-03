Saryne: Gracyanne será eliminada com rejeição no próximo Paredão

Gracyanne Barbosa se livrou por pouco do Paredão do BBB 25. A sister chegou a ser puxada por Aline, mas conseguiu se salvar durante a prova Bate e Volta. Para Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, isso não foi tão bom assim para a musa fitness.

Aline justificou sua decisão dizendo que Gracy não tem coragem de assumir seus próprios posicionamentos. "Eu achei tudo maravilhoso", disse Chico Barney. "Achei tudo show, tudo nota dez". Bárbara reforça que o embate entre elas já existe há algum tempo, o que fez sentido na escolha de Aline, e ela conseguiu confrontar quem dizia que ela estava pipocando na história.