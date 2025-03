RedeTV! tira os dois programas de Geraldo Luís do ar na grade; saiba motivo

Na tarde de hoje, o apresentador se reuniu com a diretoria artística do canal para alinhar os detalhes do novo programa: "Geraldo Luís e a direção Artística da RedeTV! estão empenhados e entusiasmados em construir um novo capítulo na história desta parceira de sucesso", informa nota enviada a Splash.

Os perfis oficiais dos programas permanecem no Instagram. O do "Geral do Povo" fez uma última publicação em 25 de fevereiro, enquanto o "Ultra Prêmio Show" segue ativo com publicação feita na tarde de hoje.

O apresentador não comentou a retirada de seu programa do ar até o momento em seu perfil oficial no Instagram. Ao invés disso, ele compartilhou fotos de uma caneca de Nossa Senhora de Fátima e de uma garça. "Quintal de casa. (...) Ela sabe onde deve ir...", escreveu ele mostrando a garça voando.

Na semana passada, quinta-feira (6) quando houve rumor de que teria programa retirado da grade, o apresentador compartilhou mensagem reflexiva com os seguidores: "Recomeçar não é fraqueza, é coragem de dar uma nova chance a si mesmo".

Na legenda da publicação, Geraldo Luís escreveu em tom motivacional: "Recomece quantas vezes for necessário, e tenha a certeza que a cada dia uma nova vida pode estar vindo no seu caminho. Deus observa nossos esforços e nenhuma luta ficará sem respostas. Não desista de você e do que merece. Bom dia vida".